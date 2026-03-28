Росія не може просунутися, адже українські оборонці стримують наступ. Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Дивіться також Посадовці США повідомили про можливу затримку постачань зброї до України, – Politico

Що відомо про далекобійні атаки України?

У новому аналітичному звіті Інститут вивчення війни йдеться, що українські сили продовжують системну кампанію далекобійних ударів по критичній інфраструктурі Росії, зокрема нафтовій галузі та підприємствах оборонно-промислового комплексу.

У ніч на 27 березня під ударами опинилися нафтотермінали у Приморську та Усть-Лузі в Ленінградській області – геолокаційні кадри та супутникові знімки зафіксували масштабні пожежі та задимлення. Це вже щонайменше четверта атака на ці об'єкти за п'ять днів. Раніше ЗСУ також уразили Кірішський НПЗ, де були пошкоджені ключові установки переробки нафти.

На нафтових терміналах продовжуються пожежі / ISW

Паралельно українські дрони били по об'єктах оборонної промисловості Росії. Зокрема, повідомляється про удар по металургійному комбінату "Северсталь" у Череповці – одному з найбільших виробників сталі в Росії, а також про вибухи в районі Смоленського авіазаводу. Навіть російські джерела визнають, що такі атаки демонструють вразливість системи ППО в глибокому тилу.

Яка ситуація на фронті?

На фронті ситуація залишається напруженою, однак без підтверджених проривів з боку російських військ. На півночі, у Сумській області, окупанти намагаються створити так звану "буферну зону" вздовж кордону, але просунутися не можуть.

На Харківському напрямку росіяни продовжують атаки поблизу Вовчанська та Липців, однак українські сили утримують панівні висоти й не дозволяють ворогу змінити лінію фронту. На Куп'янському напрямку тривають бої біля Петропавлівки, Піщаного та Кислівки. Ворог використовує тактику малих груп, а частина окупантів фактично переховується в руїнах і підвалах.

Найбільш інтенсивні бої тривають на Донеччині. У районі Лиману, Слов'янська та Костянтинівки російські війська активно застосовують тактику малих штурмових груп і спроб інфільтрації, іноді використовуючи погодні умови та димові завіси. Водночас ці дії не призводять до закріплення на нових позиціях. Українські підрозділи фіксують також появу "сірих зон", де позиції сторін перемішані.

Ситуація на фронті / Карти ISW

У районі Покровська, Добропілля та Новопавлівки ворог продовжує наступальні дії, але безрезультатно. Аналогічна ситуація і на Запорізькому напрямку – атаки тривають, однак без просування.

Що кажуть українські військові про ситуацію на фронті?