Россия не может продвинуться, ведь украинские защитники сдерживают наступление. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Что известно о дальнобойных атаках Украины?

В новом аналитическом отчете Институт изучения войны говорится, что украинские силы продолжают системную кампанию дальнобойных ударов по критической инфраструктуре России, в частности нефтяной отрасли и предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

В ночь на 27 марта под ударами оказались нефтетерминалы в Приморске и Усть-Луге в Ленинградской области – геолокационные кадры и спутниковые снимки зафиксировали масштабные пожары и задымление. Это уже по меньшей мере четвертая атака на эти объекты за пять дней. Ранее ВСУ также поразили Киришский НПЗ, где были повреждены ключевые установки переработки нефти.

На нефтяных терминалах продолжаются пожары / ISW

Параллельно украинские дроны били по объектам оборонной промышленности России. В частности, сообщается об ударе по металлургическому комбинату "Северсталь" в Череповце – одному из крупнейших производителей стали в России, а также о взрывах в районе Смоленского авиазавода. Даже российские источники признают, что такие атаки демонстрируют уязвимость системы ПВО в глубоком тылу.

Какова ситуация на фронте?

На фронте ситуация остается напряженной, однако без подтвержденных прорывов со стороны российских войск. На севере, в Сумской области, оккупанты пытаются создать так называемую "буферную зону" вдоль границы, но продвинуться не могут.

На Харьковском направлении россияне продолжают атаки вблизи Волчанска и Липцы, однако украинские силы удерживают господствующие высоты и не позволяют врагу изменить линию фронта. На Купянском направлении продолжаются бои у Петропавловки, Песчаного и Кисловки. Враг использует тактику малых групп, а часть оккупантов фактически скрывается в руинах и подвалах.

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Донецкой области. В районе Лимана, Славянска и Константиновки российские войска активно применяют тактику малых штурмовых групп и попыток инфильтрации, иногда используя погодные условия и дымовые завесы. В то же время эти действия не приводят к закреплению на новых позициях. Украинские подразделения фиксируют также появление "серых зон", где позиции сторон перемешаны.

Ситуация на фронте / Карты ISW

В районе Покровска, Доброполье и Новопавловки враг продолжает наступательные действия, но безрезультатно. Аналогичная ситуация и на Запорожском направлении – атаки продолжаются, однако без продвижения.

Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?