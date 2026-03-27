Об этом американские чиновники уже предупредили союзников, пишет Politico.
Что известно о задержке поставок?
Чиновники в США предупредили союзников о возможной задержке поставок оружия в Украину. Речь идет о части военной помощи, которая уже была запланирована, однако может поступить позже, чем ожидалось.
По информации Politico, такие сигналы Вашингтон передает партнерам на фоне ряда внутренних факторов. В частности, речь идет о сложностях в процессе принятия решений, а также вопросы обеспечения собственных оборонных нужд.
Источники отмечают, что задержки могут быть частичными и не означают полного прекращения помощи. В то же время даже временная отсрочка поставок может повлиять на ситуацию на фронте, где Украина в значительной степени зависит от западной поддержки.
США пытаются балансировать между поддержкой Украины и необходимостью пополнения собственных запасов вооружения. Это стало особенно актуальным на фоне роста глобальной напряженности и других потенциальных кризисов.
Кроме того, важную роль играют и логистические факторы – от производства оружия до его транспортировки. В некоторых случаях сроки могут смещаться из-за перегрузки оборонной промышленности.
Несмотря на это, в Вашингтоне уверяют, что стратегическая поддержка Украины остается неизменной. США продолжают координировать действия с союзниками, чтобы минимизировать любые последствия возможных задержек.
Как долго Украина сможет продержаться без средств от партнеров на оборону?
Украина может остаться без средствв для финансирования обороны против России уже в течение ближайших двух месяцев. Сразу несколько факторов ставят под угрозу десятки миллиардов евро помощи от главных доноров государства.
По оценкам украинских и иностранных чиновников, у Киева пока есть средства только для покрытия расходов до июня. Правда, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС предоставит кредит Украине "тем или иным способом". Однако пока фактических подтверждений этим словам нет.