Про це американські посадовці вже попередили союзників, пише Politico.

Що відомо про затримку постач?

Посадовці у США попередили союзників про можливу затримку постачання зброї до України. Ідеться про частину військової допомоги, яка вже була запланована, однак може надійти пізніше, ніж очікувалося.

За інформацією Politico, такі сигнали Вашингтон передає партнерам на тлі низки внутрішніх факторів. Зокрема, ідеться про складнощі в процесі ухвалення рішень, а також питання забезпечення власних оборонних потреб.

Джерела зазначають, що затримки можуть бути частковими та не означають повного припинення допомоги. Водночас навіть тимчасове відстрочення постач може вплинути на ситуацію на фронті, де Україна великою мірою залежить від західної підтримки.

США намагаються балансувати між підтримкою України та потребою поповнення власних запасів озброєння. Це стало особливо актуальним на тлі зростання глобальної напруженості та інших потенційних криз.

Крім того, важливу роль відіграють і логістичні фактори – від виробництва зброї до її транспортування. У деяких випадках строки можуть зміщуватися через перевантаження оборонної промисловості.

Попри це у Вашингтоні запевняють, що стратегічна підтримка України залишається незмінною. США продовжують координувати дії із союзниками, щоб мінімізувати будь-які наслідки можливих затримок.

