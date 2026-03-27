Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що різких перепадів у постачання ракет до Patriot точно не буде. На його думку, самим Сполученим Штатам невигідно починати цю історію. Хоч, звісно, зараз американське збройове лобі в Республіканській партії може "надувати щоки" та розповідати про шалений дефіцит, аби нарощувати собі вигоду.
Дивіться також Іран досі стоїть і не розсипався, а Трамп лютує․ Що відбувається на Близькому Сході і які наслідки для України
Чому США навряд чи зменшать постачання ракет ППО для України?
За словами Тимочка, вже є певні укладені контракти з європейцями на постачання ракет до Patriot. Там передбачені різні складні бюрократичні процеси, які сторони зобов'язані виконувати. Відповідно просто все перекинути на інший напрямок навряд чи можливо.
Вже були спроби США припинити нам постачати ракети. Знаємо, що потім відбулося. Американські посадовці їздили до покупців та переконували, що Штати є надійним постачальником. Репутацію будували роками, а втратити можуть за один день,
– сказав Тимочко.
Не варто забувати, що такі ненадійні дії Сполучених Штатів підштовхують конкурентів розвиватися та масштабуватися. Це стосується виробників того ж зенітного ракетного комплексу SAMP/T, новітня версія якого таки має збивати російську балістику.
Постачання зброї для України: останні новини
- Упродовж останніх місяців Сполучені Штати постачають Україні зброю за програмою PURL. Наша держава визначає потребу, країни НАТО та інші партнери вносять гроші та купують зброю у США. Саме так Україна отримує ракети до ЗРК Patriot.
- ЗМІ повідомляли, що Пентагон розглядає варіант, аби перенаправити американську зброю, яка призначена Україні за програмою PURL, на Близький Схід. Поки остаточного рішення не ухвалили.
- Ракети до ЗРК Patriot є критично важливими для України. Саме так наша держава може збивати російську балістику.