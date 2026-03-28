Захватчики прячутся в подвалах. Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил 24 каналу, что ситуация в Купянске не является угрожающей.
Где прячутся россияне?
Виктор Трегубов рассказал, что оккупанты в Купянске не полностью ликвидированы. За прошедшие сутки было шесть активных позывных. Реальное количество можно получить, если умножить эту цифру на три.
Однако о контроле над городом не говорится. Это россияне, которые забиты по подвалам и пытаются как-то выживать. Если раньше говорили о высотках, то сейчас остались нижние этажи и подвалы, где они сейчас и находятся.
Мы знаем, где они. О российском контроле над городом не говорится. Об отсутствии россиян в городе также не говорится. Они есть, просто в статусе загнанных крыс,
– подчеркнул спикер.
По его словам, попытки россиян проникнуть в город, приблизиться к нему неудачные. Даже с севера, с востока, в направлении Купянска-Узлового. Враг доходит максимум до Кившаровки и Куриловки. Если они и доходят, то единицы.
Что происходит в Купянске?
Россия объявила погибшими своих солдат в Купянске. Хотя украинские военные ежедневно фиксируют их присутствие в городе. Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что в городе могут оставаться до 20 оккупантов. В частности, подразделения, которые якобы удерживали подвал местной больницы.
По словам спикера, российские пропагандисты могли заявить о ликвидации своих военных в Купянске, чтобы иметь возможность активнее обстреливать район больницы или отвлечь внимание от неудачной ситуации на Купянском направлении. Ведь российские оккупанты фактически окружены в центре города и не имеют никаких шансов выжить.
По информации ISW, на Купянском направлении продолжаются бои возле Петропавловки, Песчаного и Кисловки. Захватчики применяют тактику малых групп. Часть россиян фактически скрывается в руинах и подвалах.