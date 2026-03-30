ВСУ пленили оккупантов, которые пытались установить российский триколор в селе. Об этом сообщили в 43 отдельной механизированной бригаде.

Что происходит в Кившаровке?

В бригаде отметили, что опыт Купянска и Купянска-Узлового так ничему и не научил россиян.

Напомним, что несколько месяцев назад они уже рисовали "победу" в этих населенных пунктах.

Во "взятой" Ковшаровке Россия понесла потери. 4 оккупантов погибли. Еще 6 были взяты в плен – 4 на месте, еще 2 накануне.

Отдельный привет 153 танковом полку: в следующий раз грузите на своих "флаговтикеров" больше боекомплекта и провианта – нашим ребятам надо чем-то кормить пленных,

– обратились в 43 ОМБр к россиянам.

