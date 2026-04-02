Об этом в эфире 24 Канала рассказал инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд, добавив, что на определенных отрезках фронта лучшая видимость для связи и работы дронов, где-то используются инновации, ретрансляторы на БПЛА, которые позволяют им залетать глубже.

Килл-зона расширяется: какие средства применяет враг?

На Харьковщине, как рассказал инспектор пограничной комендатуры, враг активно осуществляет воздушную разведку и удары, в частности с использованием беспилотников. Также российские войска привлекает для атак КАБы, которые запускает с тактической авиации.

Они используют весь спектр имеющихся технических средств. Не только мы активно направляем дроны, у них все еще хватает денег и обученных специалистов. Если у них недостаточно людей, чтобы проводить разведку ногами, то пускают в действие воздушные ударные "крылья",

– рассказал Дрозд.

По его словам, говорится о БПЛА "Молния", "Герань", "Шахед", которые могут залетать вглубь территорий – до 60 километров, чтобы поражать цели. Силы обороны активно противодействуют российским дронам.

У нас есть успехи в зенитной работе, активно используются украинские перехватчики. Мы сбиваем вражеские разведчики за сотни тысяч долларов (ZALA, "Орлан"), но противник применяет и более дешевые средства,

– озвучил Дрозд.

Беспилотники прилетают и по тылам, и по переднему краю фронта, пехотным позициям. Противник, как подытожил инспектор пограничной комендатуры, пытается помешать логистике украинских войск, обнаруживать технику. Однако СОУ стараются препятствовать таким действиям российской оккупационной армии.

Какова ситуация на фронте в Харьковской области?