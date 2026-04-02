Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд рассказал 24 каналу, что враг несколько активизировался с туманом и дождливой погодой. Массовых штурмов или попыток прорыва бронетехникой на этом участке нет. Однако война не стала на паузу. Враг "зарывается" в землю и проводит аэроразведку. Вероятно, с появлением листьев они снова начнут атаковать.

Используют ли россияне на Харьковщине бронетехнику?

По словам военного, бронетехнику уже реже используют на линии фронта. Она становится удобной целью для FPV-дронов. И часто бывает, что ее уничтожают еще во время выдвижения.

Именно поэтому враг перешел к тактике продвижения малыми группами. Они обычно лезут вперед двойками-тройками на легкой мототехнике.

Однако танк – это все еще танк. Поверьте, если на вас идет танк, то это производит достаточно сильное впечатление. Именно поэтому усиленно работают наши аэроразведчики, пилоты бомберов, пилоты FPV-дронов, чтобы пехота чувствовала, что за их спинами есть мощная огневая мощь,

– подчеркнул военный.

