Всего с начала полномасштабного вторжения армия России уменьшились уже на примерно 1 300 030 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери России?
Общие боевые потери противника с 24.02.22 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 300 030 (+1300) человек;
- танков – 11 830 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 334 (+7);
- артиллерийских систем – 39 228 (+59);
- РСЗО – 1 713 (+1);
- средств ПВО – 1 338 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 213 393 (+2497);
- крылатых ракет – 4 491 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 86 773 (+195);
- специальной техники – 4 107 (+0).
Потери россиян на утро 2 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери России: последние новости
Силы обороны Украины атаковали предприятие "Стрела" на Брянщине, которое производит комплектующие к крылатым ракетам. Также поражены вражеские пункты управления БпЛА и сосредоточение живой силы на временно оккупированных территориях Запорожской и Луганской областей.
Также на днях произошел пожар на нефтехимическом предприятии в Нижнекамске, который повлияет на экспорт и военную промышленность России. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала заявил, что последствия для России могут быть болезненными.
Тем временем на фронте ВСУ успешно отбили масштабный мотоштурм оккупантов на Славянском направлении. Это была самая большая подобная операция в этом году. Враг понес потери.