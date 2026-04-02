Всего с начала полномасштабного вторжения армия России уменьшились уже на примерно 1 300 030 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

Общие боевые потери противника с 24.02.22 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 300 030 (+1300) человек;

танков – 11 830 (+2);

боевых бронированных машин – 24 334 (+7);

артиллерийских систем – 39 228 (+59);

РСЗО – 1 713 (+1);

средств ПВО – 1 338 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 213 393 (+2497);

крылатых ракет – 4 491 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 86 773 (+195);

специальной техники – 4 107 (+0).

Потери россиян на утро 2 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

