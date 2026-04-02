Всего с начала полномасштабного вторжения армия России уменьшились уже на примерно 1 300 030 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

Общие боевые потери противника с 24.02.22 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 300 030 (+1300) человек;
  • танков – 11 830 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 334 (+7);
  • артиллерийских систем – 39 228 (+59);
  • РСЗО – 1 713 (+1);
  • средств ПВО – 1 338 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 213 393 (+2497);
  • крылатых ракет – 4 491 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 86 773 (+195);
  • специальной техники – 4 107 (+0).

Потери России

Потери россиян на утро 2 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

