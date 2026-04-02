Загалом з початку повномасштабного вторгнення армія Росії зменшилися уже на приблизно 1 300 030 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 300 030 (+1300) осіб;
- танків – 11 830 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 334 (+7);
- артилерійських систем – 39 228 (+59);
- РСЗВ – 1 713 (+1);
- засобів ППО – 1 338 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 213 393 (+2497);
- крилатих ракет – 4 491 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 86 773 (+195);
- спеціальної техніки – 4 107 (+0).
Втрати росіян на ранок 2 квітня 2026 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати Росії: останні новини
Сили оборони України атакували підприємство "Стріла" на Брянщині, яке виготовляє комплектуючі до крилатих ракет. Також уражено ворожі пункти управління БпЛА і зосередження живої сили на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Луганської областей.
Також днями сталася пожежа на нафтохімічному підприємстві в Нижньокамську, яка вплине на експорт та військову промисловість Росії. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу заявив, що наслідки для Росії можуть бути болючими.
Тим часом на фронті ЗСУ успішно відбили масштабний мотоштурм окупантів на Слов'янському напрямку. Це була найбільша подібна операція цього року. Ворог зазнав втрат.