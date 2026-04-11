Оккупанты заявили, что БпЛА также атаковали территорию временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили российские СМИ.
Что известно об атаке БпЛА по России?
Российские СМИ сообщили о массированной атаке беспилотника. Оккупанты отметили, что в течение ночи силы ПВО якобы уничтожили 99 дронов.
На Брянщине местный губернатор сообщил о якобы сбитии 10 БпЛА, а губернатор Ростовской области рассказал о "сбитии" более десятка воздушных целей.
Около 10 взрывов услышали оккупанты в Геленджике и Крымском районе Краснодарского края. По слова местных жителей, в 3 ночи город атаковали БпЛА, а вся информация о последствиях уточняется.\
Вероятно, целью для дронов стала ЛПДС "Крымская" – линейная производственно-диспетчерская станция в составе вражеской нефтепроводной системы, принадлежащей "Транснефти".
Напомним, что, что источники 24 Канала сообщили, что предприятие АО "Стрела" в Брянской области России, производящее дроссели для крылатых ракет, было атаковано несколько раз. После последней атаки 31 марта 2026 года, работу предприятия было приостановлено из-за "негативных событий в регионе".
В Краснодарском крае России произошла массированная атака дронов, в результате которой загорелась ЛПДС "Крымская". Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил, что обломки сбитого дрона привели к гибели одного человека.
Взрывы и пожары 8 апреля произошли во Владимирской и Оренбургской областях России. Российское минобороны заявило о якобы уничтожении 73 дронов в разных регионах.
Утром 7 апреля неизвестные дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. Около 4 утра была объявлена угроза БпЛА.