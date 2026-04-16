Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.
Какова ситуация на Северо-Слобожанском направлении?
Благодаря эффективной работе операторов БпЛА вражеские подразделения несут потери еще на подходах к позициям. Также поражениям подвергается и российская техника.
Сейчас на Северо-Слобожанском направлении враг продолжает действовать малыми пехотными группами, пытаясь проходить между позициями украинских войск. Как правило, это 1 – 3 военные, которые действуют в темное время суток, рассчитывая на плохую видимость.
В то же время Силы обороны приспособились к тактике врага и могут эффективно противодействовать и наносить точные удары в ответ. Операторы беспилотных авиационных систем подразделения "СТРИКС" 47-й отдельной механизированной бригады обнаруживают перемещения оккупантов даже в темное время суток и наносят прицельные удары.
Важно! Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявил, что сейчас украинские силы имеют преимущество над россиянами в использовании беспилотников. Впрочем, стоит заметить, что враг стремится догнать СОУ, поэтому в июне 2025 года Москва заказала более 40 тысяч дронов-бомбардировщиков вроде украинских "Вампиров" для проведения тестирования в своих войсках беспилотных систем.
Где сейчас враг пытается наступать?
Несмотря на значительные потери вражеские войска и в дальнейшем планируют реализовать свою весенне-летнюю наступательную кампанию.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, после изменения погодных условий оккупанты активизировались, атакуя по всей линии фронта длиной 1200 километров.
Самыми сложными направлениями в течение апреля были Александровский, Покровский, Константиновский и Лиманский. В то же время защитникам удалось восстановить контроль над почти 50 квадратных километров территории, которая была оккупирована противником.