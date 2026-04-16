Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.
Яка ситуація на Північно-Слобожанському напрямку?
Завдяки ефективній роботі операторів БпЛА ворожі підрозділи зазнають втрат ще на підходах до позицій. Також уражень зазнає й російська техніка.
Нині на Північно-Слобожанському напрямку ворог продовжує діяти малими піхотними групами, намагаючись проходити між позиціями українських військ. Як правило, це 1 – 3 військові, які діють у темну пору доби, розраховуючи на погану видимість.
Ситуація на Північно-Слобожанському напрямку: дивіться карту
Водночас Сили оборони пристосувались до тактики ворога тож можуть ефективно протидіяти та завдавати точних ударів у відповідь. Оператори безпілотних авіаційних систем підрозділу "СТРІКС" 47-ї окремої механізованої бригади виявляють переміщення окупантів навіть у темний час доби та завдають прицільних ударів.
Важливо! Герой України, заступник командувача ОК "Схід", екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що наразі українські сили мають перевагу над росіянами у використанні безпілотників. Втім, варто зауважити, що ворог прагне наздогнати СОУ, тож у червні 2025 року Москва замовила понад 40 тисяч дронів-бомбардувальників на кшталт українських "Вампірів" для проведення тестування у своїх військах безпілотних систем.
Де наразі ворог намагається наступати?
Попри значні втрати ворожі війська й надалі планують реалізувати свою весняно-літню наступальну кампанію.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, після зміни погодних умов окупанти активізувались, атакуючи по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів.
Найскладнішими напрямками впродовж квітня були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський. Водночас оборонцям вдалось відновили контроль над майже 50 квадратних кілометрів території, яка була окупована противником.