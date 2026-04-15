Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский, рассказав, что в июне 2025 года Россия заказала более 40 тысяч дронов-бомбардировщиков вроде украинских "Вампиров" для проведения тестирования в своих войсках беспилотных систем.

Смотрите также Экс-командующий Сил беспилотных систем назвал оружие, которое изменит ход войны сейчас

Сильные и слабые стороны ВСУ: что стало долгожданным?

Заместитель командующего ОК "Восток" констатировал, что на поле боя наблюдается использование российскими войсками бомберов, которые выполняют различные функции: ретрансляция, наблюдение, логистика. Он отметил, что враг уже широко применяет такие средства, но в публичном пространстве медийно об этом не разглашается.

Рассуждая о сильных сторонах украинского войска, Сухаревский указал на то, что долгожданным шагом стало обеспечение видеосопровождения украинских дальнобойных ракет, ударных дронов. Он заметил, что россияне это придумали раньше, но сейчас главное, что и в ВСУ теперь наконец такие средства появились.

Украина начала применять ИИ, имеет поддержку со стороны Илона Маска в виде терминалов Starlink. Это то, что, со слов Сухаревского, дает сейчас Украине приоритет.

На самом деле самой сильной нашей стороной являются наши люди. Феномен украинства как раз в тех головах, руках, характере, который там, который работает, несмотря на все что-то придумывает, развивается, выкручивается, налаживает и, соответственно, эффективно применяет. Наше самое грозное оружие – это люди. Дальше уже идут технологии,

– подчеркнул Сухаревский.

Возвращаясь к теме БпЛА, экс-командующий Сил беспилотных систем отметил, что по эффективности применения дронов украинские оборонцы преобладают, чего не скажешь о количественном показателе. В частности НРК, дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников, согласно его оценке, у противника больше.

"Приведу пример. Несколько месяцев назад в один из солнечных дней за сутки от Константиновки до Славянска было зафиксировано 114 летательных разведывательных крыльев. Преобладаем ли мы в этом? Опять же, в профессионализме применения, в реагировании на эти все моменты, возможно, да, но точно не по объему", – озвучил Сухаревский.

Относительно ударных дронов, в частности FPV, по его словам, на определенных направлениях количественно СОУ могут поспорить с россиянами. По состоянию на начало 2025 года, хотя и не существенно, но украинское войско имело преимущество и по морским дронам. Однако такие средства у врага тоже есть.

Говоря о РЭБ, Сухаревский выразил убеждение, что воины Сил обороны в их использовании эффективнее, чем российская армия. По его словам, украинские средства РЭБ и в целом системы глушения вероятно самые результативные в мире.

Мы прошли путь от малого комплексного РЭБа, системных подходов, синхронизации процессов по внедрению умных помех, API-атак. То, что мы используем, это беспрецедентные случаи. Возможно, кто-то это копирует, но комплексно не применяет. Для любой армии мира самым большим вызовом и проблемой станет именно комплексное применение технологий на широком поле боя,

– подытожил Сухаревский.

Как СОУ применяют дроны?