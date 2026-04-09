О результатах работы СБС за март главком ВСУ Александр Сырский информирует в своем телеграм-канале.

Как отработали СБС в марте?

В марте, по сравнению с февралем, общие потери личного состава врага от действий беспилотников СБС выросли на 29%.

За одни сутки украинским защитникам удается выполнять более 11 тысяч боевых задач. По итогам месяца, количество подтвержденных пораженных целей выросло на 50% по сравнению с февралем. Речь идет о более 150 тысячах.

Сырский акцентировал на росте эффективности украинских средств Middle Strike. За месяц нанесено почти 350 ударов на оперативную глубину 30 – 120 километров. Дроны поразили 143 логистические объекты и склады, 52 пункта управления российской армии, 20 объектов нефтяной и энергетической отрасли врага.

Также главком отдельно отметил работу украинских наземных роботизированных комплексов. В марте количество боевых задач было увеличено на 50%, по сравнению с февралем.

Враг также не стоит на месте. По данным украинской разведки, на начало апреля численность войск беспилотных систем России составляла 101 тысячу, а до конца 2026 года планируется увеличение до 165,5 тысяч солдат.

На этот раз стоит отметить комплексную работу 414 отдельной бригады беспилотных систем (обрбпс) "Птицы Мадьяра" по выявлению и уничтожению взлетно-посадочных площадок вражеских БпЛА. Красноречивая цифра: позиций пилотов противника в марте подавлено на 26% больше, чем в феврале,

– подчеркнул Сырский.

