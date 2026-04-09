Про результати роботи СБС за березень головком ЗСУ Олександр Сирський інформує у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також Екскерівник ЦРУ розповів, чи має Росія перевагу у війні проти України

Як відпрацювали СБС у березні?

У березні, порівняно із лютим, загальні втрати особового складу ворога від дій безпілотників СБС зросли на 29%.

За одну добу українським оборонцям вдається виконувати понад 11 тисяч бойових завдань. За підсумками місяця, кількість підтверджених уражених цілей зросла на 50% порівняно лютим. Ідеться про понад 150 тисяч.

Сирський акцентував на зростанні ефективності українських засобів Middle Strike. За місяць завдано майже 350 ударів на оперативну глибину 30 – 120 кілометрів. Дрони уразили 143 логістичні об'єкти та склади, 52 пункти управління російської армії, 20 об'єктів нафтової та енергетичної галузі ворога.

Також головком окремо відзначив роботу українських наземних роботизованих комплексів. У березні кількість бойових завдань було збільшено на 50%, порівняно із лютим.

Ворог також не стоїть на місці. За даними української розвідки, на початок квітня чисельність військ безпілотних систем Росії становила 101 тисячу, а до кінця 2026 року планується збільшення до 165,5 тисяч солдатів.

Цього разу варто відзначити комплексну роботу 414 окремої бригади безпілотних систем (обрбпс) "Птахи Мадяра" щодо виявлення і знищення злітно-посадкових майданчиків ворожих БпЛА. Промовиста цифра: позицій пілотів противника у березні подавлено на 26% більше, ніж у лютому,

– наголосив Сирський.

