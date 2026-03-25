Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что уничтожение "Бастион-М" – результат комплексной работы, в результате которой также удается методично выбивать вражеское ПВО. Стоит также оценить и разведывательные возможности украинских спецслужб.

Читайте также Дроны были необычные: почему россияне вдруг атаковали Украину днем и к чему могут готовиться

Почему сложно "поймать" "Бастион-М"?

По словам Каткова, уничтожить "Бастион-М" или пусковых установок к "Искандерам" – чрезвычайно сложная задача. Их вывозят из укрытий на очень короткий период. После пуска ракет эти пусковые установки сразу забирают с позиции.

Обратите внимание! Ночью 14 марта военные Сил специальных операций попали по пусковым установкам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" во временно оккупированном Крыму.

Очевидно, что здесь речь идет о мощной работе украинской разведки, которой удается выявить точное время и местонахождение пусковых установок. Конечно, не стоит отбрасывать и вариант, что дроны случайно дважды нашли "Бастион-М" и "Искандер".

Стоит понимать, что дроны летят значительно дольше, чем нужно запустить ракеты через "Бастион-М". Конечно, не можем исключать сценарий, что удалось просто найти эти цели. Но мне все же кажется, что это результат системной работы против России,

– отметил Катков.

Силы обороны уничтожили "Бастион-М"