Главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил 24 Каналу, какие особенности российской ракеты "Циркон" и имеют ли украинские силы соответствующие средства, что сбивать ее. Также он сравнил ее с ракетой "Оникс".

Какими средствами можно сбивать "Циркон" и "Оникс"?

Катков отметил, что ракета "Циркон" классифицируется как гиперзвуковая. Она осуществляет полет по комбинированной траектории с заявленной дальностью до 1000 километров. Однако дальность объективно зависит от траекторий, которые использует враг.

Она поднимается на незначительную высоту в несколько десятков километров в разряженные слои атмосферы, разгоняется на прямоточном гиперзвуковом реактивном двигателе на скорость более 5 махов, достигая гиперзвуковой скорости. Она может ее поддерживать все время своего маршевого участка и после этого, перед целью, начинает снижение, тормозясь до меньших скоростей, чем гиперзвук,

– пояснил главный редактор Defense Express.

Что касается сбития ракеты "Циркон", то она долетала до Киева, но ее все же сбивали. Это осуществлялось теми средствами, которые есть в наличии у Воздушных сил Украины, а именно комплексом Patriot. И об этом сообщалось, по его словам, официально.

Обратите внимание! ЗМ22 "Циркон" является противокорабельной ракетой, о которой россияне заявили как о гиперзвуковой, оснащенной воздушно-ракетным двигателем. Особенность "Циркона" в том, что он может маневрировать на гиперзвуковой скорости. Из других характеристик ракеты: ее высота – 30 – 40 километров, дальность – до 1 000 километров (реальная – 250 – 500 километров), носители – корабли, подводные лодки или наземные пусковые установки.

Олег Катков также объяснил, чем отличаются российская ракета "Оникс" от "Циркона". "Оникс", по его словам, – сверхзвуковая ракета со скоростью 2 маха, то есть она в два раза медленнее движется за "Циркон". Дальность "Оникса" – 300 километров. А вот перехватывать эту ракету возможно не только Patriot. В то же время "Ониксы" россияне используют для прибрежных целей, а "Цирконами" били, в частности по Киеву.

