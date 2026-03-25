Главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил 24 Каналу, какие особенности российской ракеты "Циркон" и имеют ли украинские силы соответствующие средства, что сбивать ее. Также он сравнил ее с ракетой "Оникс".
Какими средствами можно сбивать "Циркон" и "Оникс"?
Катков отметил, что ракета "Циркон" классифицируется как гиперзвуковая. Она осуществляет полет по комбинированной траектории с заявленной дальностью до 1000 километров. Однако дальность объективно зависит от траекторий, которые использует враг.
Она поднимается на незначительную высоту в несколько десятков километров в разряженные слои атмосферы, разгоняется на прямоточном гиперзвуковом реактивном двигателе на скорость более 5 махов, достигая гиперзвуковой скорости. Она может ее поддерживать все время своего маршевого участка и после этого, перед целью, начинает снижение, тормозясь до меньших скоростей, чем гиперзвук,
– пояснил главный редактор Defense Express.
Что касается сбития ракеты "Циркон", то она долетала до Киева, но ее все же сбивали. Это осуществлялось теми средствами, которые есть в наличии у Воздушных сил Украины, а именно комплексом Patriot. И об этом сообщалось, по его словам, официально.
Обратите внимание! ЗМ22 "Циркон" является противокорабельной ракетой, о которой россияне заявили как о гиперзвуковой, оснащенной воздушно-ракетным двигателем. Особенность "Циркона" в том, что он может маневрировать на гиперзвуковой скорости. Из других характеристик ракеты: ее высота – 30 – 40 километров, дальность – до 1 000 километров (реальная – 250 – 500 километров), носители – корабли, подводные лодки или наземные пусковые установки.
Олег Катков также объяснил, чем отличаются российская ракета "Оникс" от "Циркона". "Оникс", по его словам, – сверхзвуковая ракета со скоростью 2 маха, то есть она в два раза медленнее движется за "Циркон". Дальность "Оникса" – 300 километров. А вот перехватывать эту ракету возможно не только Patriot. В то же время "Ониксы" россияне используют для прибрежных целей, а "Цирконами" били, в частности по Киеву.
Что известно о поражении комплекса "Бастион-М" в Крыму?
Ночью 24 марта ГУР нанесло удар по береговому ракетному комплексу "Бастион-М", который россияне расположили в оккупированном Крыму. Ранее украинские силы обнаружили колонну этих установок, которая двигалась к боевым позициям.
В результате удара была ликвидирована одна пусковая установка "Бастион-М" вместе с двумя ракетами "Циркон", а еще одна – повреждена. Кроме того, семь российских военных погибли или получили ранения. Россияне применяли ракеты "Циркон" из комплекса "Бастион" для атак по гражданской инфраструктуре Украины.
Военный обозреватель Василий Пехньо обратил внимание на то, что россияне 24 марта, вероятно, планировали нанести удар по Украине ракетами "Циркон". Однако благодаря тому, что в Крыму были уничтожены пусковые установки "Бастион-М" вместе с ракетами, удалось сорвать планы врага по атаке "Цирконами".