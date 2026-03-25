Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив 24 Каналу, які особливості російської ракети "Циркон" та чи мають українські сили відповідні засоби, що збивати її. Також він порівняв її з ракетою "Онікс".

Якими засобами можна збивати "Циркон" та "Онікс"?

Катков зазначив, що ракета "Циркон" класифікується як гіперзвукова. Вона здійснює політ за комбінованою траєкторією із заявленою дальністю до 1000 кілометрів. Однак дальність об'єктивно залежить від траєкторій, які використовує ворог.

Вона підіймається на незначну висоту у декілька десятків кілометрів у розряджені шари атмосфери, розганяється на прямоточному гіперзвуковому реактивному двигуні на швидкість понад 5 махів, досягаючи гіперзвукової швидкості. Вона може її підтримувати весь час своєї маршової ділянки і після цього, перед ціллю, починає зниження, гальмуючись до менших швидкостей, ніж гіперзвук,

– пояснив головний редактор Defense Express.

Щодо збиття ракети "Циркон", то вона долітала до Києва, але її все ж таки збивали. Це здійснювалось тими засобами, які є в наявності у Повітряних сил України, а саме комплексом Patriot. І про це повідомлялось, за його словами, офіційно.

Зверніть увагу! ЗМ22 "Циркон" є протикорабельною ракетою, про яку росіяни заявили як про гіперзвукову, що оснащена повітряно-ракетним двигуном. Особливість "Циркона" у тому, що він може маневрувати на гіперзвуковій швидкості. З інших характеристик ракети: її висота – 30 – 40 кілометрів, дальність – до 1 000 кілометрів (реальна – 250 – 500 кілометрів), носії – кораблі, підводні човни або наземні пускові установки.

Олег Катков також пояснив, чим відрізняються російська ракета "Онікс" від "Циркону". "Онікс", за його словами, – надзвукова ракета зі швидкістю 2 махи, тобто вона у двічі повільніше рухається за "Циркон". Дальність "Онікса" – 300 кілометрів. А от перехоплювати цю ракету можливо не тільки Patriot. Водночас "Онікси" росіяни використовують для прибережних цілей, а "Цирконами" били, зокрема по Києву.

