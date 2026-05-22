Злодію загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила поліція Кіровоградщини.

Що відомо про злочин?

Чоловік увірвався до продуктового магазину й погрожував продавчині автоматом. Зловмисник викрав алкоголь та продукти, після чого втік.

Поліція зуміла знайти та затримати нападника. Ним виявився 51-річний місцевий військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину.

Під час обшуку правоохоронці вилучили в нього автомат Калашникова, гранату, підривач та чотири магазини набоїв. Слідчі повідомили йому про підозру за розбій, а також незаконну купівлю, носіння та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів.

