Наразі триває слідство та всебічна перевірка всіх обставин події, повідомляє Патрульна поліція України.
Як прокоментували смерть патрульної у поліції?
Патрульна поліція України офіційно спростувала інформацію про нібито зв’язок смерті 22-річної патрульної поліцейської у Кропивницькому з проведенням перевірки в місцевому управлінні.
У відомстві заявили, що на момент трагедії поліцейська перебувала вдома та проходила лікування. Також правоохоронці наголосили, що жодних службових перевірок щодо неї не проводили, а до роботи комісії її не залучали.
Інформація, яка поширюється у медіа щодо нібито зв’язку трагічної смерті патрульної поліцейської у Кропивницькому з проведенням перевірки в управлінні, не відповідає дійсності. На момент трагічної події поліцейська перебувала вдома та проходила лікування. Жодних заходів перевірки щодо неї не проводилося, до їх проходження вона не залучалася,
– сказали у відомстві.
Там також висловили співчуття рідним, близьким та колегам загиблої, назвавши це важкою втратою для всієї поліцейської спільноти.
Правоохоронці повідомили, що зараз триває всебічна перевірка та слідство, яке має встановити всі обставини трагедії. У поліції також закликали громадськість та медіа утриматися від передчасних висновків і поширення неперевіреної інформації.
Що відомо про смерть патрульної?
Раніше у соцмережах та телеграм-каналах почала поширюватися інформація, що 22-річна патрульна вчинила самогубство через нібито перевірку, яку в управлінні проводив Департамент патрульної поліції.
У повідомленнях зазначалося, що трагедія відбулася саме під час роботи комісії, а сам випадок називали тривожним сигналом щодо внутрішньої атмосфери у підрозділі.
Також у публікаціях згадували інший резонансний випадок у Кропивницькому, коли минулого року загинув співробітник відділу ДТП.
Тоді правоохоронця знайшли мертвим у власному гаражі, а обставини його смерті викликали суспільний резонанс та численні запитання. На тлі цих подій у соцмережах почали з’являтися заклики до перевірки психологічного клімату в управлінні патрульної поліції Кіровоградської області та оцінки роботи керівництва підрозділу.
Трагічні випадки повʼязані із поліцейськими: останні новини
Вдень 15 травня в селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району стався трагічний інцидент. Поліціянти перевіряли у водія документи. Виявилося, що суд позбавив чоловіка права кермувати. Він почав стріляти й втік. Капітан поліції Сергій Чорний загинув, ще один поліцейський поранений.
У Черкаській області 27 січня загинули 4 поліцейських під час затримання злочинця, двоє з них були учасниками бойових дій. Поліцейські були обстріляні з автомата, коли вийшли з машини. Всі вони зазнали кульові поранення в ділянку шиї.
21 березня поліцейські перевіряли документи у Словʼянську, коли по них відкрили вогонь. Нападник утік. На місці від поранень загинув капітан поліції Олег Захаренко – старший дільничний офіцер поліції відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції.