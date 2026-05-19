Як прокоментували смерть патрульної у поліції?

Патрульна поліція України офіційно спростувала інформацію про нібито зв’язок смерті 22-річної патрульної поліцейської у Кропивницькому з проведенням перевірки в місцевому управлінні.

У відомстві заявили, що на момент трагедії поліцейська перебувала вдома та проходила лікування. Також правоохоронці наголосили, що жодних службових перевірок щодо неї не проводили, а до роботи комісії її не залучали.

Інформація, яка поширюється у медіа щодо нібито зв’язку трагічної смерті патрульної поліцейської у Кропивницькому з проведенням перевірки в управлінні, не відповідає дійсності. На момент трагічної події поліцейська перебувала вдома та проходила лікування. Жодних заходів перевірки щодо неї не проводилося, до їх проходження вона не залучалася,

– сказали у відомстві.

Там також висловили співчуття рідним, близьким та колегам загиблої, назвавши це важкою втратою для всієї поліцейської спільноти.

Правоохоронці повідомили, що зараз триває всебічна перевірка та слідство, яке має встановити всі обставини трагедії. У поліції також закликали громадськість та медіа утриматися від передчасних висновків і поширення неперевіреної інформації.