Таку інформацію помітили розслідувачі 24 Каналу з допомогою сервісу Manticore.

Що відомо про ім'я доньки директора "Алабуги"?

Розслідувачі 24 Каналу під час вивчення даних помітили, що в директора економічної зони "Алабуга" в Росії Тимура Шагівалєєва у 2024 році народилась донька.

Відомий цей регіон у Татарстані тим, що там виробляють модифіковані ударні дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. Або ж, як їх називають у Росії – "Герань-2".

Саме тому, припускають журналісти-розслідувачі, директор "Алабуги" вирішив назвати свою доньку цинічно Шагівалєєва Геранія Тимурівна.

Керівник "Алабуги" назвав дитину Геранія / Скриншот з Manticore

Чим відома "Алабуга"?

  • "Алабуга" – це великий промисловий центр у Татарстані, Росія. Він розташований за понад 1 000 кілометрів від України. Наразі ж там найбільше у світі виробництво БпЛА "Герань-2", які постійно атакують Україну.

  • У документах такі дрони росіяни маскували під "моторні човни". Втім, попри "конспірацію", українські дрони регулярно долітають та б'ють по об'єкту.

  • У березні 2026 року навіть туди дістались проблеми зі зв'язком. Проте роблять це росіяни у регіоні навмисно, щоб унеможливити передачу даних про завод.

  • Відомо, що на підприємстві діє, зокрема, програма Alabuga Start. Згідно з розслідуванням 24 Каналу, через неї Росія вербує дівчат із бідних країн обіцянками про освіту і кар'єру. В підсумку вони працюють на військових заводах і збирають "Шахеди" для терору України.