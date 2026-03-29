Про це повідомляє телеграм-канал "ОТПОР". Зазначається, що сигнал в регіоні перебивають навмисно.

Що відомо про проблеми зі зв'язком в Алабузі?

Країна-агресорка має помітні проблеми зі зв'язком. Ситуація в Республіці Татарстан ще гірша.

В районі економічної зони "Алабуга" ввели особливий режим, щоб унеможливити передавання інформації про завод, який займається виготовленням ударних дронів.

Зауважимо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Алабуга" фактично функціонувала як індустріальний парк із залученням іноземних компаній.

Нині ж там розміщено найбільше у світі виробництво безпілотників "Герань-2" – російської модифікації "Шахедів", якими регулярно обстрілюють українські міста вночі.

Автори проєкту "ОТПОР" зазначають, що підприємство активно розбудовується. Там зводяться нові виробничі корпуси, гуртожитки, залучається додаткова робоча сила. Серед працівників є й підлітки, які формально проходять навчання в коледжі.

Режим не хоче, щоб про це знали. Тому глушать зв'язок та блокують Telegram,

– наголошується у публікації.

