Об этом сообщает телеграм-канал "ОТПОР". Отмечается, что сигнал в регионе перебивают намеренно.

Что известно о проблемах со связью в Алабуге?

Страна-агрессор имеет заметные проблемы со связью. Ситуация в Республике Татарстан еще хуже.

В районе экономической зоны "Алабуга" ввели особый режим, чтобы исключить передачу информации о заводе, который занимается изготовлением ударных дронов.

Заметим, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину "Алабуга" фактически функционировала как индустриальный парк с привлечением иностранных компаний.

Сейчас же там размещено крупнейшее в мире производство беспилотников "Герань-2" – российской модификации "Шахедов", которыми регулярно обстреливают украинские города ночью.

Авторы проекта "ОТПОР" отмечают, что предприятие активно развивается. Там возводятся новые производственные корпуса, общежития, привлекается дополнительная рабочая сила. Среди работников есть и подростки, которые формально проходят обучение в колледже.

Режим не хочет, чтобы об этом знали. Поэтому глушат связь и блокируют Telegram,

– отмечается в публикации.

