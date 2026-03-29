Об этом сообщает телеграм-канал "ОТПОР". Отмечается, что сигнал в регионе перебивают намеренно.
Что известно о проблемах со связью в Алабуге?
Страна-агрессор имеет заметные проблемы со связью. Ситуация в Республике Татарстан еще хуже.
В районе экономической зоны "Алабуга" ввели особый режим, чтобы исключить передачу информации о заводе, который занимается изготовлением ударных дронов.
Заметим, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину "Алабуга" фактически функционировала как индустриальный парк с привлечением иностранных компаний.
Сейчас же там размещено крупнейшее в мире производство беспилотников "Герань-2" – российской модификации "Шахедов", которыми регулярно обстреливают украинские города ночью.
Авторы проекта "ОТПОР" отмечают, что предприятие активно развивается. Там возводятся новые производственные корпуса, общежития, привлекается дополнительная рабочая сила. Среди работников есть и подростки, которые формально проходят обучение в колледже.
Режим не хочет, чтобы об этом знали. Поэтому глушат связь и блокируют Telegram,
– отмечается в публикации.
Как россияне страдают от проблем со связью?
В России в последнее время усиливают информационную изоляцию, чтобы пропаганда могла убедить население в якобы "победе" над Украиной.
Еще с конца 2025 года в городах страны-агрессора начали отключать интернет, объясняя это созданием так называемых "зон безопасности". Также сообщалось о возможном полной блокировке Telegram с 1 апреля 2026 года.
В стране уже ограничили доступ к ряду платформ и медиа, а часть из них внесли в список "иноагентов". Блокировали, в частности, доступ к WhatsApp, Facebook, Instagram, BBC News, Deutsche Welle, "Радио Свобода".
По словам Владимира Огрызко, это целенаправленная политика власти, направленная на контроль и устранение независимых граждан.