Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил 24 Каналу, что это сознательная политика местных "князьков" по ликвидации относительно независимых людей, которых трудно контролировать.
Почему в России ликвидируют фермы?
В Сибири массово уничтожают частные фермы под предлогом болезней скота – без всяких исследований, целыми стадами по тысяче голов.
Это все очень по-советски. Людей не считают людьми, ничего не объясняют, просто приходят и говорят, что "будет так",
– объяснил Огрызко.
По одной из версий, местные губернаторы сознательно уничтожают независимых фермеров, потому что человека, который живет с собственного хозяйства и ни от кого не зависит, труднее контролировать. Это напоминает политику времен СССР, когда независимость от центра считалась опасной.
Местной власти нужно, чтобы люди голосовали так, как скажут в Москве, не читали ничего лишнего, и не слушали новостей из Киева. Поэтому уничтожение частных хозяйств – это определенное переосмысление коллективизации.
Отключение интернета – такой же инструмент контроля над городским бизнесом, потому что условная парикмахерская не может коммуницировать со своей аудиторией, а пекарня не может контролировать процессы.
"Любая независимость, даже самая примитивная, в России неприемлема. Это система, где все должно быть четко определено, а любое отступление от повиновения – не принимается", – подчеркнул Огрызко.
Обратите внимание! Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев рассказал, что в российском обществе растет напряжение из-за блокировки Телеграма и процессов вокруг российского активиста Ильи Ремесло, которого упекли в психбольницу за публикацию антипутинской статьи. Это может свидетельствовать о том, что в верхушке власти происходят процессы подобные мятежу Евгения Пригожина.
Что еще известно о ситуации в России?
- Российские угольные компании имеют задолженности по зарплатам работникам, что привело к остановке шахт и уголовным производствам.
- На одно из российских телешоу спели песню о том, как хорошо, что отключили интернет. Общество выразило возмущение по этому поводу.
- В России на фоне новых ограничений резко усилился интерес к выезду за границу. После волны блокировок и перебоев в работе сети пользователи начали активно искать возможности покинуть страну.