Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил 24 Каналу, что это сознательная политика местных "князьков" по ликвидации относительно независимых людей, которых трудно контролировать.

Почему в России ликвидируют фермы?

В Сибири массово уничтожают частные фермы под предлогом болезней скота – без всяких исследований, целыми стадами по тысяче голов.

Это все очень по-советски. Людей не считают людьми, ничего не объясняют, просто приходят и говорят, что "будет так",

– объяснил Огрызко.

По одной из версий, местные губернаторы сознательно уничтожают независимых фермеров, потому что человека, который живет с собственного хозяйства и ни от кого не зависит, труднее контролировать. Это напоминает политику времен СССР, когда независимость от центра считалась опасной.

Местной власти нужно, чтобы люди голосовали так, как скажут в Москве, не читали ничего лишнего, и не слушали новостей из Киева. Поэтому уничтожение частных хозяйств – это определенное переосмысление коллективизации.

Отключение интернета – такой же инструмент контроля над городским бизнесом, потому что условная парикмахерская не может коммуницировать со своей аудиторией, а пекарня не может контролировать процессы.

"Любая независимость, даже самая примитивная, в России неприемлема. Это система, где все должно быть четко определено, а любое отступление от повиновения – не принимается", – подчеркнул Огрызко.

