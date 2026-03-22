Об этом 24 Каналу рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, отметив, что за четыре года с начала полномасштабного вторжения похожая ситуация сложилась только во время неудачного мятежа Евгения Пригожина в 2023 году. Он предположил, что может быть причиной этого напряжения.

К теме Россию могут готовить к переменам: почему Путин прячется и откуда видит угрозу

Какое давление может осуществляться на российскую власть?

Ширяев отметил, что сегодня поведение российской власти напоминает действия иранской.

Они просто стреляют по всем, чтобы защитить себя от какой-то угрозы именно своей безопасности, своему существованию, которую они почувствовали,

– объяснил он.

В то же время до конца не понятно, что реально происходит сейчас внутри кремлевской верхушки.

"Возможно, в верхушке раскол, а может начались реальные действия внешних сил по условному свержению Владимира Путина. Потому что слишком активно защищается российская власть, Федеральная служба охраны от каких-то угроз", – подчеркнул экономический обозреватель.

К слову. Российский блогер Илья Ремесло, ранее был сторонником Путина, выступил с его критикой. Блогер объяснил, почему он перестал поддерживать главу Кремля. В частности, из-за полномасштабного вторжения в Украину, которое "унесло 1 – 2 миллиона жизней" и продолжается "исключительно из-за комплексов Путина". Также Ремесло считает, что Путин слишком долго остается у власти и "не уважает" своих избирателей. По мнению блогера, глава Кремля должен уйти в отставку и предстать перед судом как "военный преступник и вор".

Относительно заявления блогера Ильи Ремесло, то это, по его мнению, есть в чистом виде провокация, что очевидно была одобрена и инициирована сверху. И это также сигнализирует об определенном напряжении, опасности, которую политтехнологи пытаются нивелировать с помощью нестандартных решений.

Владимир Соловьев также вдруг начал ругать российскую экономику, и все это на фоне нехватки денег, сокращения бюджета. На фронте также все замерло, продолжается отступление россиян на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Система власти, экономики находятся в очень уязвимом состоянии, именно сейчас они затрещали по швам,

– отметил Вячеслав Ширяев.

Он предположил существование определенного внешнего влияния, которому Кремль пытается противостоять.

Что происходит с главой Кремля?