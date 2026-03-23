Как российские врачи и шахтеры остались без зарплат?

В больнице скорой помощи во Владимире в январе персонал не получил доплат за интенсивность труда, а в феврале им насчитали символические выплаты – около 100 рублей "за качество". В итоге ежемесячные потери составили примерно 10 тысяч рублей, а годовые – не менее 40 тысяч. В то же время в региональном Минздраве отрицают факт сокращения зарплат.

Похожая ситуация наблюдается и в Суздале. Там в районной больнице временно отменили доплаты за стаж и квалификацию из-за перерасхода фонда оплаты труда. Несмотря на это, местные власти продолжают заявлять о якобы росте доходов медиков.

В Кургане в больнице скорой помощи после снижения зарплат более чем на 10 тысяч рублей начались увольнения, в частности среди операционных медсестер. Официально это объяснили "невыполнением плана".

Несмотря на заявления правительства о выделении 9,6 миллиардов рублей на повышение зарплат в 2026 году, на местах фиксируют волну недовольства и отток кадров.

Проблемы с выплатами затронули и другие отрасли. В Кемеровской области суд обязал угольную компанию "Северный Кузбасс" выплатить 8,2 миллионов рублей задолженности перед работниками при общем долге в 145 миллионов.

В регионе уже остановлена работа по меньшей мере 19 шахт, более 6 тысяч горняков потеряли работу, а бюджет недополучил десятки миллиардов рублей налогов.

В Якутии открыли уголовное производство в отношении компании "АнтрацитИнвестПроект" из-за задолженности по зарплатам, которая превысила 196 миллионов рублей.

