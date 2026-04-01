Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
З якими проблемами зіткнулися росіяни?
Згідно з оприлюдненою інформацією, спроби окупантів просуватися у районі Гришиного зазнають невдачі, оскільки українські військові знищують російські цілі ще на підходах до цього населеного пункту.
Зокрема, за попередньою інформацією, захисники знищили у районі Гришиного офіцера ротного рівня. Як зауважують, це призвело д дезорганізації у підрозділах ворога, а також знизило бойові можливості.
Ворог скаржиться на неможливість безпроблемно увійти до населеного пункту та просуватися в його межах, відчуваючи дефіцит води та їжі. Зафіксовані випадки спроби пересування ворога по Гришиному в пошуках продовольства,
– ідеться у повідомленні.
До слова, аналітики DeepState повідомляли, що російські війська нарощують сили в Гришиному і стараються поступово перекидати свою піхоту, намагаючись захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.
Яка ситуація на фронті?
За даними аналітиків американського ISW, окупанти нещодавно просунулися на Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області. Водночас українські війська просунулися на Слов'янському напрямку.
За минулу добу російські війська втратили 970 осіб, 2 танки, т бойових броньованих машин тощо. До слова, дані української розвідки свідчать про те, що окупанти втрачають до 40 тисяч солдатів на місяць.
Нагадаємо, агенти "Атеш" повідомляли, що на Костянтинівському напрямку росіяни почали масово помирати через відсутність вчасної евакуації. Окупантів залишають на позиціях по щонайменше кілька днів.