Партизани зазначили, що після кожного штурму поранених російських бійців залишають просто на позиціях. Про це повідомили в "Атеш".
Чому окупантів не евакуюють з позицій?
Партизани заявили, що на Костянтинівському напрямку росіяни почали масово помирати, тому що вчасної евакуації немає. Окупантів залишають на позиціях по кілька днів.
Агент з "Атеш" сказав, що деякі російські військові пролежали в посадках по 3 дні, маючи при цьому значні поранення.
Командири надсилають запити на посилення медичних груп, але місяцями не отримують відповіді, бо людей просто немає,
– заявили в "Атеш".
Водночас ворожі командири продовжують наказувати своїм солдатам йти на штурми, внаслідок чого втрати окупантів під Костянтинівкою лише зростають.
Частина поранених помирає не від самих поранень, а через те, що допомога надходить занадто пізно або не надходить взагалі.
Що відомо про успішні операції партизанів?
Агенти "Атеш" провели розвідку на російському заводі "Уралвагонзавод", який виробляє військову техніку, зокрема танки Т-90М та ТОС-1А.
За даними партизанів, російські військові на Запорізькому напрямку організували нелегальну схему продажу зброї та боєприпасів. Командири рот і начальники складів виводять зброю з обліку, оформляючи її як втрачену.
На Сумському напрямку російські солдати з 80-ї мотострілецької бригади б'ють новобранців та відбирають у них гроші. Агенти "Атеш" повідомили, що командири знають про конфлікти, але нічого не роблять.