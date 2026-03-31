Партизани зазначили, що після кожного штурму поранених російських бійців залишають просто на позиціях. Про це повідомили в "Атеш".

Чому окупантів не евакуюють з позицій?

Партизани заявили, що на Костянтинівському напрямку росіяни почали масово помирати, тому що вчасної евакуації немає. Окупантів залишають на позиціях по кілька днів.

Агент з "Атеш" сказав, що деякі російські військові пролежали в посадках по 3 дні, маючи при цьому значні поранення.

Командири надсилають запити на посилення медичних груп, але місяцями не отримують відповіді, бо людей просто немає,

– заявили в "Атеш".

Водночас ворожі командири продовжують наказувати своїм солдатам йти на штурми, внаслідок чого втрати окупантів під Костянтинівкою лише зростають.

Частина поранених помирає не від самих поранень, а через те, що допомога надходить занадто пізно або не надходить взагалі.

