Наприклад, в напрямку Костянтинівка - Дружківка просувалися обидві сторони. Про це повідомили в ISW. https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-30-2026/ Де наступають росіяни, а де ЗСУ? Росіяни продовжили наступати, але не просунулися: на півночі Сумщини, на півночі Харківщини, в напрямку Великого Бурлука, на Куп'янському напрямку, в напрямку Борової, Добропільському, Покровському, Новопавлівському напрямках Втім, окупанти нещодавно просунулися на Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області. Геолоковані відеозаписи, опубліковані 30 березня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Мирне (на південний захід від Гуляйполя). А також про те, що росіяни нещодавно просунулися у південно-східному Лугівському (на південний схід від Оріхова). Українські війська нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку. Геолоковані відеозаписи, опубліковані 29 березня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в південній частині Ямполя (на південний схід від Лимана), - указали в ISW. На Слов'янському напрямку росіяни запускають більше дронів, користуючись весняною погодою, та використовують більше дронів-"ждунів". В тактичному районі Костянтинівка-Дружківка є просування в обох сторін. Сили оборони нещодавно просунулися вздовж траси Т-0504 Покровськ-Костянтинівка на схід від Костянтинівки. А росіяни нещодавно просунулися на південний захід Степанівки (на південь від Дружківки). Про це свідчать геолоковані відеозаписи, опубліковані 29 березня. На Олександрівському напрямку наступали і українці, і росіяни, але ніхто не просунувся. Важливо, що Сили оборони постійно контратакують на цьому напрямку. На Херсонському напрямку не було рухів в жодної зі сторін.