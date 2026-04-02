Про це в етері 24 Каналу розповів керівник Центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, додавши, що росіяни намагаються протидіяти оборонній системі, яку вміло організував на цій ділянці фронту 7-й корпус ДШВ.

Яке завдання прагне виконати ворожа піхота?

Як пояснив керівник Центру безпеки й співпраці, російській піхоті не вдається виконувати своє головне завдання – просочування в оборону СОУ і подальше накопичення. По живій силі Росії застосовуються дрони, міномети, артилерія.

Все це вчасно накриває російського піхотинця. Ми вже бачили з їх боку не тільки бронетехніку, а й автотранспорт, всі ці "буханки", УАЗи, але вони не можуть швидко перекинути піхоту у тил українських передових позицій, щоб поступово здійснювати інфільтрацію й накопичення,

– озвучив Кузан.

Потім таким зосередженим групам через БпЛА передають амуніцію, воду, харчування. Таким чином, зі слів Кузана, відбувається інфільтрація, але її намагаються не допустити українські десантники. Противник раз за разом пробує знову виконати це завдання.

Днями він застосував кілька одиниць багі, які виконували роль пришвидшення піхоти. Навіть це йому не допомогло. Маючи швидкісну техніку окупантів вдається засікти, підняти в небо дрони, вміло відпрацювати й зірвати штурми ворога, які готувалися ним щонайменше декілька тижнів,

– зазначив Кузан.

Підсумовуючи, керівник Центру безпеки й співпраці розповів, що російське військове командування сподівалося, що така мототехніка стане для повільної піхоти панацеєю, якщо її посадити на неї і між собою скоординувати. Однак українські десантники були готові зустрічати окупантів і вдало відпрацювати по них.

Зауважте! Коментуючи ситуацію в Донецькій області, військовий оглядач Василь Пехньо вказав на те, що найбільша активність ворога спостерігається в районі Покровська. Проте він прагне посилити тиск і на інших напрямках, щоб мати просування. Він наголосив на тому, що тактика російської армії не змінилася. Окупанти йдуть навалами, використовуючи свою головну перевагу – живу силу.

