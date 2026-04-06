Активные действия Сил обороны на Гуляйпольском и Александровском направлениях "испортили погоду" для россиян в Донецкой области. Об этом пишет Институт изучения войны.

Смотрите также Результаты действительно впечатляют: Андрющенко приоткрыл последние успехи ВСУ на фронте

Как Силы обороны сорвали замысел оккупантов на фронте?

Украинские контратаки заставили врага перебросить из района Доброполья и Покровска на Александровское и Гуляйпольское направления значительные силы

120-й дивизии морской пехоты;

40-й бригады морской пехоты,

55-й дивизии морской пехоты;

подразделения 68-го армейского корпуса;

По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, большие потери российских войск во время боев за Покровск и в районе Доброполья заставили группировку "Центр" снизить интенсивность действий.

Теперь дополнительная переброска сил еще больше ослабляет российские позиции на этом направлении.

Российское командование оказалось перед непростым выбором. Оно должно решить, или отражать украинские контратаки на южных направлениях или перебрасывать резервы для наступления "пояса крепостей" в Донецкой области.

Какова ситуация на фронте?