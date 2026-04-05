Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, объяснив, на каких именно направлениях может двигаться враг в ближайшее время. Он спрогнозировал, будут ли иметь успехи эти действия оккупантов.

Где будут наступать россияне в апреле?

Свитан отметил, что продолжаются формирующие операции противника по продвижениям. Они заметны на Гуляйпольско-Покровском направлении. Там сосредоточены десятки тысяч личного состава, которые уже развернулись для ведения наступательных операций,

Россияне, вероятно, будут прорываться в сторону Покровского – к трассе Донецк – Запорожье. Это их прошлогодняя стратегическая задача, которая не была выполнена. Они снова будут пытаться топтаться в этом направлении,

– отметил полковник запаса.

Однако даже если россияне займут там до 9 мая несколько сотен квадратных километров, это не результат. Поэтому, по его мнению, основная задача у них будет стоять по Донецкому направлению – для того, чтобы Владимиру Путину можно было показать хоть какой-то захваченный город.

Основные усилия россиян будут направлены на попытку окружить Покровск, Мирноград, выйти на Доброполье. Они будут пытаться продвигаться в районе Гришино, к западу от Покровска, и Родинского – к северо-востоку от него,

– отметил военный эксперт.

Однако, по его словам, и до Доброполья до 9 мая оккупанты не доберутся. Ведь украинские гарнизоны, которые удерживают Покровск и Мирноград, не дадут им это сделать.

"А вот то, что враг может реально получить и куда он действительно стремится – это Константиновка. Часть российских войск уже находится в городе, и они будут пытаться захватить его полностью. Для Путина это будет город после Часового Яра и Торецка, который можно показать как определенное достижение", – сказал он.

Однако украинские силы, как отметил полковник запаса, имеют возможности удержать Константиновку, если будет достаточное количество личного состава. Если не удастся, тогда придется отходить к Дружковке. И потом будет очень неудобно удерживать Славянско-Краматорско-Дружковскую агломерацию.

Стоит знать. Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские силы недавно продвинулись в районе Константиновка – Дружковка. А именно – на юго-западных окраинах Константиновки и на юге – в районе Иванополья.

Также россияне будут рваться со стороны Лимана в сторону Райгородка, который расположен к востоку от Славянска в районе Северского Донца. Это начало водовода Северский Донец – Донбасс.

Для Путина один из возможных вариантов – показать на 9 мая, что он дал воду на Донбасс, полностью захватив водовод. Это может, по мнению военного эксперта, успокоить Донецк. И россияне, вероятно, оценят этот подарок.

Поэтому в апреле давление со стороны россиян будет сильным, они будут пытаться использовать максимальное количество оперативно-тактических резервов. Соответственно у нас впереди тяжелый месяц перед 9 мая, – отметил Роман Свитан.

После этого, по его словам, возможна оперативная пауза перед наступательными операциями летней военной компании России.

