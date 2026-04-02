Об этом рассказали в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Что рассказали в 7 корпусе ДШВ о проверке штурма полка "Скала"?

В пресс-службе подразделения отметили, что 31 марта 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" воспользовался плохой погодой и провел штурм с применением бронетехники в районе Гришино вблизи Покровска.

Указанные действия изучает и исследует высшее военное командование. Проводится служебная проверка,

– говорится в сообщении.

В 7 корпусе ДШВ также попросили воздержаться от огласки непрофессиональных оценок, ведь они могут негативно повлиять на дальнейший ход боевых действий в Покровской агломерации.

Кстати, генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал в эфире 24 Канала, что Силы обороны активизируются и на одном из самых сложных направлений – Покровском. По словам эксперта, там украинские войска не дают россиянам закрепиться и перебросить силы на другое направление.

Что известно о скандале со штурмом полка "Скала"?