Об этом Анна Калюжная сообщила в Facebook.

Насколько "Скала" преобладает в комплектовании?

Журналистка ссылается на данные из отчета, подготовленного во исполнение поручения главнокомандующего Александр Сырский. В документе указано, что по состоянию на середину марта полк перевыполнил план комплектования на 248%.

Это происходит на фоне критики подразделения. В частности, Сергей Стерненко заявил о неудачной операции вблизи Покровска. Он обнародовал фото уничтоженной техники, которые, по его словам, принадлежат именно этому полку, а также заявил о значительных потерях среди украинских военных.

В самом подразделении эти обвинения отрицают: там утверждают, что материалы взяты из российских источников, а видео смонтированы из разных эпизодов и участков фронта. По их версии, после боя была проведена успешная контратака, а во время ударов дронов погибли двое бойцов.

Калюжная поставила под сомнение такие оценки потерь, отметив, что за последние полтора года количество погибших в полку было значительно больше. Она также резко раскритиковала подход к комплектованию, намекнув, что чрезмерное пополнение одного подразделения может приводить к безответственному планированию.

Может не давать отдельным подразделениям в 20 раз больше военнослужащих, чтобы они планировали свои действия ответственнее, и ценили каждую жизнь? А может просто кому-то надо прекратить играть в маршала Жукова?,

– пишет военная корреспондентка.

Отдельно журналистка обратила внимание на заявление представителя Офиса военного омбудсмена Руслана Цыганкова, который подтвердил факты применения физического насилия "отдельными элементами" к военным в этом подразделении и 225-м отдельном штурмовом полку.

Цыганков также сказал, что их орган не может оценить объем жалоб, потому что у солдат отдельных подразделений нет телефонов. Калюжная пишет, что речь идет именно о бойцах "Скалы" и 225-го полка.

Как контраст, в ведомстве привели 210-й штурмовой полк, где, по словам Цыганкова, военные имеют телефоны и лучшие условия подготовки. Впрочем, ситуация там также может измениться – недавно туда назначили заместителя командира из 225-го полка, "поэтому, ой не факт, что отныне телефоны у бойцов будут и там", считает Анна Калюжная.

