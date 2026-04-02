Про це розповіли у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Що розповіли у 7 корпусі ДШВ про перевірку штурму полку "Скеля"?

У пресслужбі підрозділу зазначили, що 31 березня 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" скористався поганою погодою та провів штурм з застосуванням бронетехніки в районі Гришиного поблизу Покровська.

Зазначені дії вивчає та досліджує вище військове командування. Проводиться службова перевірка,

– йдеться у повідомленні.

У 7 корпусі ДШВ також попросили утриматися від розголосу непрофесійних оцінок, адже вони можуть негативно вплинути на подальший хід бойових дій у Покровській агломерації.

До речі, генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів в етері 24 Каналу, що Сили оборони активізуються й на одному з найскладніших напрямків – Покровському. За словами експерта, там українські війська не дають росіянам закріпитись і перекинути сили на інший напрямок.

