Украинские Силы обороны не только обороняются, но и активно идут в контрнаступление. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.
Какова ситуация на фронте?
Российские войска 3 апреля продолжили наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, однако не смогли достичь подтвержденных успехов. В частности, атаки продолжались в Сумской и Курской областях, а также на севере Харьковщины – вблизи Липцов, Волчанских Хуторов и Ветеринарного.
На Купянском и Боровском направлениях враг пытался прорвать оборону, но безрезультатно.
Аналогичная ситуация наблюдается и на Лиманском, Славянском и Константиновском направлениях, где продолжаются интенсивные бои и локальные контратаки ВСУ.
В Донецкой области российские силы активны в районах Покровска, Доброполье и Новопавловки, однако продвижение также не зафиксировано.
Ситуация на фронте на 4 апреля / Карты ISW
На юге – в Запорожской и Херсонской областях – оккупанты продолжают атаки, пытаясь удержать позиции и приблизиться к стратегическим целям. В то же время украинские силы активно работают по тылу противника. По данным Генштаба, поражена система ПВО "Бук-М1", склады боеприпасов и горючего, а также места сосредоточения личного состава в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей.
Кроме того, украинские подразделения недавно продвинулись на западе Запорожской области, что подтверждают геолокационные данные. Это свидетельствует о сохранении инициативы ВСУ на отдельных участках фронта, несмотря на постоянное давление со стороны российских войск.
Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?
Дмитрий "Перун" Филатов в комментарии 24 Каналу заявил, что Силы обороны начали наступать на россиян до отключения Starlink, и если бы отключение произошло раньше, операция могла бы быть более успешной. Александровское направление было неожиданным для контратаки, операция была хорошо спланирована, но противник продолжает перегруппировываться и маневрировать.
Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-майор Олег Апостол рассказал, что по состоянию на 3 апреля, Силы обороны освободили 11 населенных пунктов на Александровском направлении.
Президент Зеленский заявил, что ситуация на фронте лучшая для Украины за последние 10 месяцев, согласно оценке британской разведки MI-6. Украина деоккупировала около 20 километров квадратных территории, линия фронта стабильная, а российские войска активизировали штурмы, используя туман, но большой угрозы нет.