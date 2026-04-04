Українські Сили оборони не лише обороняються, але й активно йдуть в контрнаступ. Про це йдеться у новому аналітичному звіті ISW.

Дивіться також Чи вплинуло на успіх операції на Півдні відключення Starlink росіянам: військові відповіли прямо

Яка ситуація на фронті?

Російські війська 3 квітня продовжили наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту, однак не змогли досягти підтверджених успіхів. Зокрема, атаки тривали в Сумській та Курській областях, а також на півночі Харківщини – поблизу Липців, Вовчанських Хуторів і Ветеринарного.

На Куп'янському та Борівському напрямках ворог намагався прорвати оборону, але безрезультатно.

Аналогічна ситуація спостерігається і на Лиманському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках, де тривають інтенсивні бої та локальні контратаки ЗСУ.

У Донецькій області російські сили активні в районах Покровська, Добропілля та Новопавлівки, однак просування також не зафіксовано.

Ситуація на фронті на 4 квітня / Карти ISW

На півдні – в Запорізькій та Херсонській областях – окупанти продовжують атаки, намагаючись утримати позиції та наблизитися до стратегічних цілей. Водночас українські сили активно працюють по тилу противника. За даними Генштабу, уражено систему ППО "Бук-М1", склади боєприпасів і пального, а також місця зосередження особового складу в окупованих районах Луганської та Донецької областей.

Крім того, українські підрозділи нещодавно просунулися на заході Запорізької області, що підтверджують геолокаційні дані. Це свідчить про збереження ініціативи ЗСУ на окремих ділянках фронту попри постійний тиск з боку російських військ.

Що кажуть українські військові про ситуацію на фронті?