Про це глава держави розповів під час спілкування із журналістами, передає Укрінформ.

Що розповів Зеленський про оцінку ситуації на фронті від розвідки?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається непростою, однак наразі вона є найкращою для України за останні 10 місяців. Такий висновок зробила британська розвідка MI-6. За словами президента, партнери також це підтверджують.

Зеленський зазначив, що з урахуванням втрат і звільнених територій Україна зараз має невеликий позитивний баланс – вдалося деокупувати близько 20 квадратних кілометрів. Проте, лінія фронту загалом залишається стабільною.

Президент додав, що останнім часом російські війська активізували штурми, зокрема користуючись туманом, щоб залишатися менш помітними. За його словами, зі збільшенням кількості сонячних днів такі можливості для росіян зменшаться.

Крім того, українські військові фіксують накопичення сил ворога на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Попри це, спробу масштабного наступу, яку Росія планувала на березень, ЗСУ зірвали, і наразі ознак великої загрози немає.

