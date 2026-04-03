Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами, передает Укринформ.
Что рассказал Зеленский об оценке ситуации на фронте от разведки?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается непростой, однако сейчас она является лучшей для Украины за последние 10 месяцев. Такой вывод сделала британская разведка MI6. По словам президента, партнеры также это подтверждают.
Зеленский отметил, что с учетом потерь и освобожденных территорий Украина сейчас имеет небольшой положительный баланс – удалось деоккупировать около 20 квадратных километров. Однако, линия фронта в целом остается стабильной.
Президент добавил, что в последнее время российские войска активизировали штурмы, в частности пользуясь туманом, чтобы оставаться менее заметными. По его словам, с увеличением количества солнечных дней такие возможности для россиян уменьшатся.
Кроме того, украинские военные фиксируют накопление сил врага на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Несмотря на это, попытку масштабного наступления, которую Россия планировала на март, ВСУ сорвали, и пока признаков большой угрозы нет.
AFP писало, что Россия не достигла территориальных достижений в Украине за март. Это произошло впервые за 30 месяцев. Украинские контрнаступательные действия и ограничения доступа к Starlink и Telegram способствовали замедлению российского продвижения.
Представитель 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк рассказал 24 Каналу, что украинские защитники активно противодействуют российским БпЛА, нанося поражение по стартовым позициям их пилотов. Основным средством логистики на Лиманском направлении являются беспилотные системы, поскольку автомобили становятся приоритетной целью для противника, а река Черный Жеребец усложняет логистику для россиян.
Генерал армии Николай Маломуж заявил, что Украина имеет новые возможности для выявления и противодействия российским силам. Силы обороны Украины улучшили способность выявлять накопления врага и бьют по логистике, готовя резервы.