Ситуацию в небе Украины мониторят Воздушные Силы ВСУ. 24 Канал передает информацию о движении вражеских целей.
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Что известно о российской атаке?
Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.
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Россия также атакует КАБами Сумскую область. Россия запустила КАБы на Днепропетровщину/Запорожье. Угроза баллистики (Восток). БПЛА на Днепровщине – в районе Павлограда. БПЛА на востоке Харьковщины в направлении Изюма. Группа вражеских БПЛА в районе Теткино вошли в Сумскую область курс на Путивль. БПЛА на Харьковщине на/против Краснопавловки в западном направлении. БПЛА на Сумщине держат курс на Конотоп. БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Шахтерское, Павлоград. БПЛА по акватории Черного моря на Одесщину, курсом на Черноморск.
Россия также атакует КАБами Сумскую область.
Россия запустила КАБы на Днепропетровщину/Запорожье.
Угроза баллистики (Восток).
БПЛА на Днепровщине – в районе Павлограда.
БПЛА на востоке Харьковщины в направлении Изюма.
Группа вражеских БПЛА в районе Теткино вошли в Сумскую область курс на Путивль.
БПЛА на Харьковщине на/против Краснопавловки в западном направлении.
БПЛА на Сумщине держат курс на Конотоп.
БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Шахтерское, Павлоград.
БПЛА по акватории Черного моря на Одесщину, курсом на Черноморск.