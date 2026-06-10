Ситуацію в небі України моніторять Повітряні Сили ЗСУ. 24 Канал передає інформацію про рух ворожих цілей.

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Що відомо про російську атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

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