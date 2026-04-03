Глава держави прокоментував питання щодо потенційного припинення постачань у межах механізму PURL, який передбачає закупівлю союзниками американської зброї для України. Про це він розповів під час спілкування з журналістами, пише Укрінформ.

Що сказав Зеленський про можливе припинення постачання зброї від американських партнерів?

Володимир Зеленський заявив про необхідність стратегічної підготовки до можливого припинення постачання американської зброї, водночас наголосивши, що наразі таких сигналів немає.

Зверніть увагу! Наразі для постачання озброєння в Україну працює ініціатива PURL. Це спільна програма США та НАТО, створена для забезпечення України критично важливим американським озброєнням. Вона дає змогу партнерам об'єднувати фінансування, щоб оперативно закуповувати зброю за пріоритетним списком потреб і швидко передавати її на фронт.

За словами Зеленського, ще у 2023 році українська влада почала готуватися до сценарію, за якого допомога США може бути обмеженою або навіть недоступною. Він підкреслив, що Україна має розширювати джерела отримання озброєння та раціонально використовувати дефіцитні ресурси, зокрема артилерійські боєприпаси.

Президент також зазначив, що Україна вже змінила підхід, зробивши акцент на розвитку виробництва безпілотників. Окрім цього, він звернув увагу на можливі проблеми з постачанням ракет до систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

Зеленський наголосив, що Україна повинна розвивати власний оборонно-промисловий комплекс та працювати над створенням або спільним виробництвом сучасного озброєння, включно з антибалістичними ракетами.

