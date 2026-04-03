Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, украинские силы продвинулись на 3 направлениях, а вражеские – на 2.

Где имела успех Украина, а где – Россия?

В последнее время на Боровском направлении зафиксировано продвижение обеих сторон.

Так, геолокированные кадры за 1 апреля свидетельствуют, что:

украинские войска ранее продвинулись на юго-запад от Надежды (на восток от Боровой),

а российские войска недавно также продвинулись на юго-запад от Надежды во время механизированной атаки (масштаб не уточняется).

Также изменилась линия фронта на Славянском направлении.

Геолоцированные кадры за 1 апреля показывают, что

украинские силы недавно продвинулись на юго-восток от Ставков (на север от Лимана) и на север от Резниковки (на востоку от Славянска);

оккупанты нанесли удар по украинской позиции к северо-западу от Озерного (на юго-востоку от Лимана) – в районе, где россияне ранее заявляли о своем контроле.

К слову, ISW отмечает, что россияне тоже продвинулись на Славянском направлении, но не уточняет, где именно.

Справка: Недавно украинские военные отбили масштабный мотоштурм российских сил на Славянском направлении – это была самая большая такая атака в этом году. По данным 81-й отдельной аэромобильной бригады, россияне атаковали 16 мотоциклами, двигаясь малыми группами по 3 – 4 единицы техники, пытаясь прорвать оборону.

Украинские силы недавно имели успех в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Снимки за 31 марта демонстрируют удары российских сил по позициям ВСУ в Константиновке и на ее юго-западных окраинах, что свидетельствует о недавнем продвижении украинских сил в этих районах.

Другие кадры от 31 марта показывают, как операторы FPV-дронов 4-й отдельной мотострелковой бригады России наносят удары по позициям ВСУ и зданиях, занятых украинскими силами, в центре Иванополья (юг от Константиновки). Это также свидетельствует о недавнем продвижении украинских сил в этом районе.

Где менялась линия фронта / Карты ISW

