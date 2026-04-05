Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, на яких саме напрямках може рухатися ворог найближчим часом. Він спрогнозував, чи матимуть успіхи ці дії окупантів.

Де наступатимуть росіяни у квітні?

Світан наголосив, що тривають формуючі операції противника щодо просувань. Вони помітні на Гуляйпільсько-Покровському напрямку. Там зосереджені десятки тисяч особового складу, які вже розгорнулися для ведення наступальних операцій,

Росіяни, імовірно, прориватимуться у бік Покровського – до траси Донецьк – Запоріжжя. Це їхнє торішнє стратегічне завдання, яке не було виконане. Вони знову намагатимуться тупцювати цим напрямком,

– зауважив полковник запасу.

Проте навіть якщо росіяни займуть там до 9 травня кілька сотень квадратних кілометрів, це не результат. Тому, на його думку, основне завдання у них буде стоятиме щодо Донецького напрямку – для того, щоб Володимиру Путіну можна було показати хоч якесь захоплене місто.

Основні зусилля росіян будуть спрямовані на спробу оточити Покровськ, Мирноград, вийти на Добропілля. Вони намагатимуться просуватися в районі Гришиного, на захід від Покровська, і Родинського – на північний схід від нього,

– відзначив військовий експерт.

Проте, за його словами, й до Добропілля до 9 травня окупанти не дістануться. Адже українські гарнізони, який утримують Покровськ і Мирноград, не дадуть їм це зробити.

"А ось те, що ворог може реально отримати і куди він дійсно прагне – це Костянтинівка. Частина російських військ вже перебуває у місті, і вони намагатимуться захопити його повністю. Для Путіна це буде місто після Часового Яру та Торецька, яке можна показати як певне досягнення", – сказав він.

Однак українські сили, як зауважив полковник запасу, мають можливості утримати Костянтинівку, якщо буде достатня кількість особового складу. Якщо не вдасться, тоді доведеться відходити до Дружківки. І потім буде дуже незручно утримувати Слов'янсько-Краматорсько-Дружківську агломерацію.

Варто знати. Аналітики Інститут вивчення війни зазначають, що українські сили нещодавно просунулися в районі Костянтинівка – Дружківка. А саме – на південно-західних околицях Костянтинівки та на півдні – в районі Іванопілля.

Також росіяни будуть рватись з боку Лимана у бік Райгородка, який розташований на схід від Слов'янська в районі Сіверського Дінця. Це початок водоводу Сіверський Донець – Донбас.

Для Путіна один з можливих варіантів – показати на 9 травня, що він дав воду на Донбас, повністю захопивши водовід. Це може, на думку військового експерта, заспокоїти Донецьк. І росіяни, імовірно, оцінять це подарунок.

Тому у квітні тиск з боку росіян буде сильним, вони намагатимуться використати максимальну кількість оперативно-тактичних резервів. Відповідно у нас попереду важкий місяць перед 9 травня, – наголосив Роман Світан.

Після цього, за його словами, можлива оперативна пауза перед наступальними операціями літньої військової компанії Росії.

