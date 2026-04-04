Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что украинские силы эффективно противостоят российской военной машине благодаря молодому военному руководству.

О чем свидетельствуют необычные движения россиян на Запорожском направлении?

Украинская сторона зафиксировала большую российскую переброску в Запорожской области, когда подразделения выводят с передовой, а не из дальних лагерей. Переброску сопровождает большое количество полиции, которая пытается скрыть движение нескольких десятков грузовиков, бронетехники и инженерных подразделений.

Эта нестандартная для начала месяца переброска может свидетельствовать о попытке России начать наступление. Мы пока отслеживаем их передвижения. Это неожиданно, потому что обычно Россия действует по определенному графику: вербует рекрутов, убеждает их, что они будут водителями в Ростовской области, а потом бросает в штурм,

– объяснил Андрющенко.

В ближайшие дни будет понятно, пытается ли Россия начать наступление, или готовит ответ на украинские контратаки.

Украина перестала анонсировать контрнаступательные и стабилизационные действия до их завершения, что увеличивает эффект неожиданности. Ранее постоянное освещение информации приводило к негативным последствиям, теперь украинцы научились применять "туман войны" на поле битвы.

"Эти действия не большие контрнаступления, а систематические стабилизационные операции. Благодаря высокой активности Украины противник продвигается медленнее, а украинское общество привыкло к ударам по России, поэтому меньше интересуется подробностями с фронта. Это уменьшение интереса и информационного шума на самом деле помогает проводить контрнаступательные операции незаметно", – сказал Андрющенко.

Почему Украина возобновила удары по оккупированным территориям?

Тактика Украины изменилась с мая 2025 года, когда было сорвано первое крупное российское наступление на Запорожском направлении, позже ее масштабировали и на Донецкую область. Всего на Запорожском направлении сорвали уже 3 крупных наступления.

Ключевое изменение – восстановление ударов по оккупированным территориям, от которых воздерживались с 2023 года. Это стало возможным благодаря смене военного руководства на младших командиров, которые прислушиваются и имеют опыт.

Ранее из-за ошибок командиров на местах Украина потеряла Гуляйполе, но теперь такие ошибки не допустимы. Россияне пытаются просочиться возле Покровского, чтобы обстреливать Запорожье, но пока без результатов. Украина системно уничтожает энергетическую инфраструктуру врага – оккупированная часть Запорожской области находится в блэкауте с начала года. Недавно СОУ вывели из строя еще и подстанцию под Андреевкой, поэтому там живут без электричества,

– объяснил Андрющенко.

Украина планирует еще операции для полного блокирования энергетики россиянам. Следующим шагом после энергетики стало уничтожение связи и дата-центров. Поэтому интернет на оккупированных территориях практически парализован.

"Отсутствие связи влияет даже на инфильтрации малых групп – противник не может координировать работу. Однако Россия все еще оттесняет отдельные территории и создает проблемы, и работы еще много, но эффективность противостояния возросла", – подчеркнул Андрющенко.

