Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Найуспішніша операція останніх років? Як Україні вдалося піти у наступ на Дніпропетровщині і якими будуть наслідки". Наші журналісти звернули увагу, що успіхи Сил оборони в регіоні не в останню чергу стали можливими завдяки дотриманню інформаційної тиші.

Скільки зараз окупованих територій на Дніпропетровщині?

Військовий кореспондент 24 Каналу Іван Магуряк стверджує, що на кінець березня окупованими залишаються села Маліївка і Запорізьке Дніпропетровської області.

Показуємо на карті DeepState окуповані росіянами села Маліївка і Запорізьке на Дніпропетровщині:



Окуповані Маліївка і Запорізьке / Скриншот 24 Каналу

Зверніть увагу! На Дніпропетровщині є щонайменше 4 села з назвою Запорізьке. Але мова про те Запорізьке, що біля Новомиколаївки та Зеленого Поля.

Усі інші – або в сірій зоні, або частково ще окуповані. Проте варто розуміти, що і DeepState часом оновлює карти із затримкою. З останніх оновлень поки що просування Сил оборони в районі села Березове. Водночас російські війська посилили тиск на іншому відтинку – в районі сіл Олександроград та Іскра на Донеччині та мали там просування в бік адміністративної межі з Дніпропетровщиною,

– інформує він.



Мова про цю ділянку. Адміністративна межа між Донеччиною та Дніпропетровщиною частково проходить по річці Вовча / Скриншот 24 Каналу

Важливо! Село Іскра в Донецькій області з 2024 року має назву Андріївка-Клевцове. Та багато військових досі за звичкою називають його Іскра. До слова, на карті DeepState воно теж позначене як Іскра. Торік "Білі янголи" розповідали, що це перше село, куди заїжджають, перетинаючи межу Донеччини з Дніпропетровщиною.

На думку Івана Магуряка, фаза з активним просуванням Сил оборони завершилася. Військкор не виключає подальших просувань українських військ, але думає, що це вже не буде в таких масштабах, як у лютому.

"Очевидно, що після майже двох місяців з початку контратак росіяни підтягують резерви на цю ділянку, аби запобігти подальшим просуванням українських військ", – мовиться в статті.

Яка ситуація на Дніпропетровщині зараз?