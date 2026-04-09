Оператори дронів супроводжують піхоту та допомагають знищувати окупантів. Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров.

Що відомо про роботу Лінії дронів?

Українські військові знищують кожну четверту ціль на фронті завдяки активному впровадженню проєкту Лінія дронів.

Зверніть увагу! Лінія дронів – це нова модель ведення війни, де безпілотники стають основним інструментом ураження. Проєкт ініційований Президентом України навесні 2025 року.

До проєкту увійшли п'ять найефективніших підрозділів, визначених за системою "Армія дронів":

20 окрема бригада "К-2",

429 окрема бригада "Ахіллес",

427 окрема бригада "РАРОГ",

414 окрема бригада "Птахи Мадяра",

3 прикордонний загін "Фенікс".

Підрозділи формують "кіл-зону" глибиною 10 – 15 км, супроводжують піхоту, виявляють та знищують цілі на підходах.

Сьогодні Лінія дронів налічує понад 1 000 екіпажів і в березні уразила більше ніж 10 500 російських військових та сотні одиниць техніки.

Як зазначив Федоров, проєкт також отримує міжнародну підтримку. Зокрема, Нідерланди виділили 880 мільйонів доларів для закупівлі FPV, ISR і дронів-бомберів. Лінія дронів постійно залучає операторів БпЛА, інженерів, ІТ-фахівців та аналітиків, готових працювати з передовими технологіями на фронті.

Важливо! Співзасновник української технологічної компанії Валерій Зарубін розповів для 24 Каналу, що БпЛА частково замінили артилерію, завдаючи точніших ударів на відстані до 50 кілометрів і вартуючи дешевше. Наразі Україна працює над новими розробками. Зокрема, вже вдало показали себе дрони-перехоплювачі та НРК, далі є нові амбітні плани посилення ППО.

