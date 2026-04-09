Про таке інформує Forbes.

Чому ворог планує використовувати про нову тактику?

Російські війська планують проривати "роями дронів" так звані "зони ураження" в Україні. Мовиться про зони у кілька кілометрів перед українськими позиціями, де будь-яке просування противника швидко виявляється та знищується завдяки масовому застосуванню БпЛА та артилерії.

Російське командування змушене шукати нову тактику, оскільки військо зіштовхується із кількома проблемами. Серед них – висока вразливість операторів дронів, яких доводиться наближати до лінії фронту та дефіцит підготовлених фахівців через значні втрати.

Кожен дрон вимагає окремого оператора, а зосередження таких груп робить їх дуже помітною та водночас вразливою ціллю. Це пов'язано із значною фізичною та електромагнітною активністю.

Тому в Росії розглядають варіант переходу до ройових технологій.

Що відомо про "ройові" технології?

Нова російська тактика передбачає управління кількома апаратами одним оператором. Дрони ж мають координуватись дії між собою автономно.

На відміну від звичайних масованих ударів, "рій" дронів – це не просто велика кількість апаратів, а ціла єдина система, які діє злагоджено.

Такі БпЛА можуть обмінюватись даними в реальному часі, коригувати власний маршрут, пристосовуватись до загроз та роботи ППО та, власне, синхронно атакувати цілі. Оператор у такій операції лише визначає завдання, а подальші дії виконують алгоритми.

Попри це, наразі Росія не має повноцінних бойових роїв дронів. Її атаки БпЛА типу "Герань" здебільшого залишаються запрограмованими й не передбачають гнучкої координації під час польоту.

Втім, видання зазначає, що нині Росія активно інвестує в інтеграцію штучного інтелекту в навігацію, використання комп'ютерного зору та експерименти з мережевими операціями дронів. Окрім того, ворог розвиває концепції "дронів-носіїв", які запускають менші апарати ближче до цілі.

Така тактика може дозволити російській армії масштабувати атаки без збільшення кількості фахівців.

Головною протидією для "роїв" дронів є радіоелектронна боротьба. Українські системи глушіння порушують зв'язок між БпЛА, ускладнюють навігацію та знижують ефективність координації.

Також Forbes переконане, що перевага Росії завдяки цій тактиці буде тимчасовою, оскільки Сили оборони швидко адаптують свої засоби протидії.

Чи вплине це на перебіг війни?

Аналітики пишуть, що ефективне використання "роїв" дронів не гарантує стратегічного перелому на фронті, оскільки оборона України є багаторівневою, ідеться про безпілотники, мінні поля, інженерні загородження та укріплені позиції.

Ворожі БпЛА можуть прорвати окрему ланку, але узгодити це з наступом військ, артилерією та логістикою вкрай складно.

Синхронізація атак дронів з наземними маневрами, артилерією та логістикою додає ще більшої складності, особливо коли сигнали зв'язку глушать. Це робить малоймовірними масштабні прориви навіть за умови покращення можливостей дронів,

– резюмувало видання.

